Молдаванка не смогла дать взятку орловскому полицейскому

Женщину осудили за попытку решить вопрос за 2000 рублей.

В Свердловском районе гражданку Молдавии приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей за покушение на мелкое взяточничество, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Женщина пыталась дать 2 тысячи рублей начальнику миграционного пункта ОМВД России по Свердловскому району, чтобы тот не составлял на нее протокол о нарушении пребывания на территории России. Полицейский не принял деньги, а на молдаванку завели уголовное дело.

— Мировой судья судебного участка Свердловского района согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимой и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Штраф оплачен, — рассказали в прокуратуре.

ИА «Орелград»