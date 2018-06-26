В Орле суд объяснил, когда перепланировка квартиры является незаконной

26.6.2018 | 13:09 ЖКХ, Новости

Гражданское дело по спору соседей рассмотрели в Орле.

Как сообщили в суде Железнодорожного района, рассмотрено гражданское дело по иску местного жителя о приведении квартиры соседей с верхнего этажа в прежнее состояние. Соседи подали встречный иск о сохранении квартиры в перепланированном состоянии.

— В ходе осмотра было установлено, что ответчики устроили два дополнительных санузла в коридоре и жилой комнате, произведено переустройство разводки канализации, в несущей стене выполнен дверной проем, — пояснили в суде. – Истец полагал, что действиями ответчиков нарушены его права как собственника.

Было установлено, что в квартире верхнего этажа созданы новые объекты недвижимости – три отдельные квартиры. При этом не было получено разрешение компетентных органов и согласие всех собственников многоквартирного дома.

В суде уточнили, что вновь оборудованный санузел находится над жилой комнатой истца, а устроенный дверной проем и трубопроводы, проложенные скрытым способом, снизили прочностные характеристики стены. В связи с этим были удовлетворены требования истца, а ответчикам в удовлетворении встречного иска было отказано.

Орловский облсуд оставил решение без изменения, и оно уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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