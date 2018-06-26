Орловские банки упрекнули в неразборчивых чеках

Банк России выступил с официальным комментарием.

Кредитным организациям рекомендовано исправить ситуацию с неустойчивой печатью реквизитов на бумажных чеках из банкоматов. Об этом сообщил заместитель управляющего Отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Александр Устенко. По его словам, причиной стали многочисленные обращения граждан. Люди жалуются на «невозможность прочесть реквизиты документов, подтверждающие исполнение поручения о переводе денежных средств с использованием банкомата, по истечении нескольких недель со дня выдачи чека».

— Для решения проблемы Банком России выпущены специальные рекомендации для кредитных организаций, — пояснил Александр Устенко. — В них указано на необходимость осуществлять печать платежного документа на бумажном носителе, при которой реквизиты остаются четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи.

В частности, рекомендовано использовать термочувствительную чековую ленту, обеспечивающую длительную устойчивость изображения, а также осуществлять регулярный контроль состояния чекового принтера.

ИА «Орелград»