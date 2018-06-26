Стало известно, сколько денег потратили на выборы кандидаты в губернаторы

Обнародован первый финансовый отчет.

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в губернаторы и их расходовании появились на сайте Избирательной комиссии Орловской области. Они будут обновляться, однако пока приведены данные лишь по состоянию на 18 июня 2018 года.

Согласно им на специальный банковский счет кандидата Андрея Клычкова поступило 600 тысяч рублей, Елены Крачнаковой – 18,5 тысячи и Виталия Рыбакова – 20 тысяч рублей. Из них потрачено 108 960 рублей. Больше всего средств израсходовал Андрей Клычков — 75 тысяч рублей ушли на финансовое обеспечение сбора подписей. Расходы Рыбакова составили 460 рублей.

Напомним, что выдвижение политическими партиями кандидатов на должность губернатора Орловской области завершается 26 июня. Как отметили в облизбиркоме, необходимые при выдвижении документы должны быть представлены не позднее 18 часов 27 июня.

Следующим этапом станет подача документов для регистрации. Так, необходимо представить подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных глав муниципальных образований, собранных в поддержку кандидата. Прием документов будет проводиться с 28 июня до 18.00 часов 7 июля 2018 года.

ИА «Орелград»