Андрей Клычков посетил завод «Орелстройиндустрия»

27.6.2018 | 17:03 Новости, Общество

Глава региона ознакомился с мощностями одного из предприятий компании «Орелстрой» и проверил ряд объектов благоустройства в Заводском районе Орла.

Сегодня утром на проходной завода «Орелстройиндустрия» было многолюдно. Посетителям выдавали белоснежные каски и яркие жилеты салатового цвета. Завод железобетонных изделий — сердце компании «Орелстрой».

Андрей Клычков начал осмотр огромной территории с пешего обхода. Экскурсию для него проводили управляющий директор общества Александр Гершгорин, заместитель председателя совета директоров ПАО «Орёлстрой», председатель комитета по кадрам Расул Умаров и старший исполнительный директор Дмитрий Сучков.

Гостю рассказали, что АО «Орелстройиндустрия» начало свою производственную деятельность с 1 декабря 1962 года. Сейчас на предприятии работают 615 человек. «Орелстройиндустрия» выпускает сборные железобетонных конструкций для гражданского и промышленного строительства. Всего более 500 наименований: ригели, прогоны, ребристые плиты покрытий, элементы оград, конструкции для крупнопанельного домостроения и многое другое. Кроме типовых заказов есть работы по индивидуальным чертежам: от изделий для шахт лифтов до балок мостовых конструкций пролетом 17 метров. Более 40% от общего объема выпускаемого в регионе железобетона приходится на «Орелстройиндустрию». Продукция реализуется как в пределах субъекта, так и в соседних регионах. Объединением выпущено товарной продукции за год на сумму 772 млн рублей. Предприятие перечислило за 2017 год в бюджеты разных уровней порядка 129 млн налогов.

— Без стройки развития не будет, — подчеркнул Андрей Клычков на встрече с коллективом «Орелстройиндустрии». — Одно рабочее место в этой отрасли дает от восьми до 12 мест в других отраслях. Без жилья не будет детей и нормальной семьи, — отметил врио губернатора.

Он напомнил, что недавно впервые заработала программа по предоставлению участков без торгов с условием выделения не менее 10% жилплощади на социальные нужды. Вторая точка роста – жилье экономического класса для молодежи. Опыт строительства небольших и дешевых квартир не так давно продемонстрировал орловским чиновникам Белгород.

— Мы тоже должны двигаться в этом направлении. Дома с закрытыми площадками без машин, рядом школы и детсады. Желание покупать должно быть связано с инфраструктурой, — отметил Андрей Клычков.

Также врио губернатора поделился своим видением дальнейшего развития Орла. Необходим переход от точечной застройки к квартальной, чтобы город стал комфортнее для проживания.
В целом врио губернатора подчеркнул, что ввод менее 300 тысяч кв. м жилья в год — это не региональный показатель. Он выразил надежду на подъем в отрасли.

— С ревностью смотрю, когда «Орелстрой» говорит о проектах в других регионах, — сказал Андрей Клычков.

Со своей стороны, строители отметили, что сейчас завод подвергается серьезной реконструкции и попросили рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот. Клычков обещал изучить вопрос при условии, что зарплаты сотрудников на предприятии будут повышены.

Сразу с завода врио губернатора отправился на улицу Полярную, где осмотрел, как идут работы по благоустройству дома номер 31/1. Здесь полностью обновлен бордюрный камень, асфальт на дороге и тротуарах. Клычков рекомендовал жителям быть напористей и не давать спуску рабочим. Контроль должен быть не только со стороны чиновников, но и со стороны тех, кто проживает на территории. Так, глава региона указал подрядчикам на закатанный асфальтом люк, не отсыпанный грунтом «замок» около бордюрного камня.

В целом жители дома отметили, что их двор значительно преобразился после того как попал в программу благоустройства. В этом сезоне здесь будут заменена часть игрового оборудования на детской площадке и обустроена территория для мусорных контейнеров.

ИА «Орелград»

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