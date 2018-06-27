Кандидаты в губернаторы рассказали о своих судимостях

Облизбирком опубликовал личные сведения о кандидатах.

Напомним, что досрочные выборы губернатора Орловской области назначены на 9 сентября 2018 года. На текущий момент выдвинуто девять кандидатов. В соответствии с федеральным законодательством они обязаны представить сведения о своих судимостях.

Только один из девяти человек признался в «криминальном прошлом». Судимость по статье 116 УК РФ «Побои» имелась у Ивана Устинова. Он выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Иван Устинов окончил Современную гуманитарную академию, основное место его работы — заместитель начальника отдела МФЦ.

Также добавим, что только один из девяти кандидатов указал в качестве места жительства не Орловскую область. Врио губернатора Андрей Клычков, выдвинутый областным отделением КПРФ, проживает в Москве.

ИА «Орелград»