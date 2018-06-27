Клычков встретится с Медведевым

Врио губернатора обсудит с премьером строительство центра обучения молодежи.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в скором времени обсудит с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым строительство центра профессионального образования в Орле. Об этом он заявил во время визита на завод «Орелстройиндустрия».

Минпромторг и Минпросвещения дали положительную оценку идее, реализация которой обойдется в 11 миллиардов рублей. Окончательное решение должен принять Дмитрий Медведев. В планах — создать кампус на 15 тысяч студентов и оснастить его всем необходимым для обучения.

Предварительно известно, что ЦПО создадут на базе РАНХиГС, но на свободных земельных участках ОГУ.

ИА «Орелград»