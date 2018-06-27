Стало известно, как орловские выпускники знают русский язык

В регионе зарегистрировано 23 стобалльных работы по обязательному ЕГЭ.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, в текущем году обязательный единый государственный экзамен по русскому языку сдавал 3081 выпускник. Результаты названы стабильными.

Так, средний тестовый балл составил 73, что соответствует уровню предыдущего года. При этом число экзаменуемых увеличилось. Немного снизилось количество максимальных баллов — 23 против 27 в 2017 году. В Центре отмечают, что протяжении трех последних лет максимальные результаты примерно поровну приходятся на выпускников Орла и выпускников области.

— На протяжении всего периода проведения ЕГЭ в области мы анализируем результаты и видим, как совершенствуется мастерство педагогов, дифференцированно работающих с детьми, развивающих лингвистический тип одаренности тех учеников, которые могут получить максимальный балл, — отметил директор Центра оценки качества образования Алексей Карлов.

ИА «Орелград»