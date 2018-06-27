В Орле припаркованный автомобиль оштрафовали за превышение скорости

Это не первый случай, сообщают автолюбители.

В Орле водителю автомобиля «Мерседес» пришел штраф за превышение скорости в то время, когда автомобиль был припаркован на стоянке. Об этом сообщается в группе «Орел Автомобильный».

Камера якобы зафиксировала превышение возле дома №65 по улице Паровозной. При разрешенной скорости 40 км/ч автомобиль «двигался» со скоростью 65 км/ч.

— Вот так шикарно у нас работают камеры фото фиксации нарушения ПДД))) Мало того что машина умеет ездить без водителя, так она ещё и превысила скорость, дак ещё и на парковке, — написал пострадавший автовладелец.

В комментариях другие орловцы заявили, что им приходили подобные штрафы.