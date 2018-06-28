Спиртзавод «Орловская крепость» может возобновить работу

28.6.2018 | 14:30 Новости, Общество

Едва не обанкротившееся предприятие заработает уже в 2019 году.

Как сообщает «Коммерсант», выкупивший с банкротных торгов спиртзавод «Орловская крепость» московский предприниматель Олег Губинский рассчитывает возобновить работу предприятия в первом квартале 2019 года.

«Покупатель уже восстановил водоснабжение на заводе и собирается получить новую лицензию на выпуск спиртного, — уверяет издание. — Чтобы загрузить существующие мощности в 3 млн дал в год, на части оборудования планируется выпускать безалкогольную продукцию. «Орловская крепость» может стать единственным действующим спиртзаводом в регионе. Эксперты считают проект неактуальным из-за изменившейся конъюнктуры рынка».

О сроках перезапуска «Коммерсанту» рассказал сам Олег Губинский. По его словам, завод намерен сохранить первоначальную мощность предприятия по выпуску напитков на оставшемся оборудовании. «Орловская крепость» способна выпускать до 3,087 млн дал водки и ликеро-водочной продукции в год. На складе может одновременно храниться 40 тысяч дал напитков.

ИА «Орелград»

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