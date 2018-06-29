«Орелтранссигнал» сделают эффективным

Правительство задумалось об экономике областного предприятия.

При правительстве Орловской области создана рабочая группа, которую возглавил первый зампред Николай Злобин. Ей поручено до 1 августа 2018 года «разработать и утвердить перечень мероприятий по формированию экономически эффективной модели деятельности казенного учреждения Орловской области «Орелтранссигнал».

Напомним, что ровно месяц назад и.о. начальника «Орелтранссигнала» Егор Залыгин доложил о работе предприятия на аппаратном совещании в администрации региона. По его словам, «Орелтранссигнал» обеспечивает функционирование 86 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, 34 передвижных и мобильных комплексов.

По результатам их работы с января по апрель 2018 года сотрудниками ГИБДД было вынесено 80,7 тысяч постановлений о нарушениях Правил дорожного движения, сумма наложенных штрафов превысила 54 млн рублей. В 2017 году из бюджета области на функционирование и развитие системы фото- и видеофиксации было выделено 153,3 млн рублей. Доходы от работы системы составили 219,2 млн рублей.

ИА «Орелград»