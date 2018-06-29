Ремонт дома купца Серебрянникова обойдется в 12 млн

29.6.2018 | 14:20 Новости, Общество

Деньги на капремонт выделят из областного бюджета.

Правительство Орловской области распорядилось выделить из казны региона 12,46 миллиона рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Дом купца Серебрянникова». Напомним, что он расположен в Орле на улице Комсомольской, 63.

Главным распорядителем бюджетных средств определен областной департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Проведение закупки и поиск подрядчика поручены казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик».

Ремонт планируется завершить до конца текущего года. Курировать работы будет управление культуры и архивного дела, которое, кстати, базируется в этом же здании.

ИА «Орелград»

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