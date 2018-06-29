У орловцев отберут домашнюю птицу

В регионе пройдет массовая ликвидация кур, уток и гусей.

Соответствующее распоряжение издало правительство Орловской области. Жесткие меры связаны с выявлением случая заболевания гриппом птиц на территории города Ливны. Напомним, что там введен карантин, специалисты работают в усиленном режиме.

Правительство распорядилось провести так называемое отчуждение птиц с последующим их убоем и уничтожением в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Изымать птицу будут на территории неблагополучных пунктов по гриппу птиц.

Управлению ветеринарии предписано утвердить состав специальной комиссии для отчуждения птиц. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства по агропромышленному комплексу Дмитрия Бутусова.

Отметим, что в Орловской области действует порядок «проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных». Согласно ему, из областного бюджета выделяются деньги на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения.

ИА «Орелград»