В Орле отменили особый режим

Пожарная обстановка в городе признана стабильной.

Глава администрации Орла Александр Муромский отменил действие особого противопожарного режима на территории города. Основанием послужило обращение Главного управления МЧС России по Орловской области, которое сообщило об изменении условий, послуживших основанием для введения особого режима.

Напомним, что он действовал с 15 июня 2018 года «в связи с ухудшением лесопожарной обстановки». В Орле было ограничено пребывание граждан в лесопарках и въезд в них автомобилей. Теперь данные ограничения сняты.

Также отменено патрулирование лесопарковых зон и садоводческих некоммерческих товариществ «для проведения разъяснительной работы с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим».

ИА «Орелград»