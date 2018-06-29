В Орле отменили особый режим

29.6.2018 | 12:43 Новости, Общество

Пожарная обстановка в городе признана стабильной.

Глава администрации Орла Александр Муромский отменил действие особого противопожарного режима на территории города. Основанием послужило обращение Главного управления МЧС России по Орловской области, которое сообщило об изменении условий, послуживших основанием для введения особого режима.

Напомним, что он действовал с 15 июня 2018 года «в связи с ухудшением лесопожарной обстановки». В Орле было ограничено пребывание граждан в лесопарках и въезд в них автомобилей. Теперь данные ограничения сняты.

Также отменено патрулирование лесопарковых зон и садоводческих некоммерческих товариществ «для проведения разъяснительной работы с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Тишина

Мой милый друг! Здравствуй! Перемены лета не радуют меня. Листва стала гуще, дни стали жарче, ярче, но синоптики пугают грозами, …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования