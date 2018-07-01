Амчанин угнал «Ладу Калину» и устроил ДТП

1.7.2018 | 14:19 Новости, Общество

В Мценске суд прекратил уголовное дело в отношении угонщика.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в октябре прошлого года. Утром во дворе дома № 9 микрорайона «Коммаш» молодой человек заметил оставленный без присмотра автомобиль «Лада Калина». Двери были не заперты. Ключ от замка зажигания нашлись в бардачке.

Угонщик завел двигатель и отправился «кататься». Впрочем, поездка длилась недолго. На улице Мира он допустил столкновение с другой машиной, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

В предварительном слушании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, так как они с угонщиком примирились, и последний полностью загладил причиненный ему вред.

ИА «Орелград»

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