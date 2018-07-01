Кандидатам в губернаторы предложили зарегистрироваться

1.7.2018 | 13:17 Новости, Политика

Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Орловской области.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, документы на выдвижение должны были быть представлены не позднее 18 часов 27 июня. Сенсации не произошло, никто не пришел в последний момент.

Таким образом, о выдвижении облизбирком уведомили девять кандидатов: Андрей Клычков, Евгений Алехин, Василий Воробьев, Алексей Гусев, Елена Крачнакова, Андрей Куцын, Руслан Перелыгин, Виталий Рыбаков и Иван Устинов.

Теперь начался период представления в комиссию документов для регистрации, в том числе подписей депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, собранных в поддержку кандидата. Он продлится до 18.00 часов 7 июля.

ИА «Орелград»

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