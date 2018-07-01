Орловчанка отсудила 835 тысяч у мебельной фабрики

Роспотребнадзор помог женщине защитить свои права в суде.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что заключила с орловской мебельной фабрикой договор купли-продажи комплекта мебели по образцам. Она внесла предоплату, а затем по дополнительному соглашению еще несколько раз доплатила за товар.

Однако фабрика в оговоренный договором срок мебель покупателю не доставила. Претензия была оставлена без ответа. В суде представители фабрики возражали против иска. Они не оспаривали факт не поставки товара в установленный срок, но сослались на финансовые трудности предприятия. Суд иск удовлетворил частично, посчитав права потребителя нарушенными.

— Договор купли-продажи мебели по образцам и договор подряда расторгнуты, — рассказали в управлении Роспотребнадзора. — В пользу потребителя взыскана уплаченная денежная сумма в рамках заключенных договоров, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований – всего 385,24 тысячи рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»