Орловец сделал подарок другу и поплатился за это

1.7.2018 | 11:28 Новости, Общество

В Ливнах суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя.

Мужчина совершил незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия. К такому выводу пришел уголовный суд. В феврале этого года он нашел в сарае под стеллажом завернутое в мужскую куртку дульно-зарядное огнестрельное оружие калибра 12 мм, изготовленное самодельным способом и пригодное для производства выстрелов.

Самострел мужчина перенес домой. Два дня спустя он показал ружье другу и подарил оружие ему. Однако друг в тот же день выдал самострел полиции. На дарителя завели уголовное дело. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, в течение которого запрещено менять место своего жительства и выезжать за пределы Ливенского района.

ИА «Орелград»

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