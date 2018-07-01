Орловец сделал подарок другу и поплатился за это

В Ливнах суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя.

Мужчина совершил незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия. К такому выводу пришел уголовный суд. В феврале этого года он нашел в сарае под стеллажом завернутое в мужскую куртку дульно-зарядное огнестрельное оружие калибра 12 мм, изготовленное самодельным способом и пригодное для производства выстрелов.

Самострел мужчина перенес домой. Два дня спустя он показал ружье другу и подарил оружие ему. Однако друг в тот же день выдал самострел полиции. На дарителя завели уголовное дело. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, в течение которого запрещено менять место своего жительства и выезжать за пределы Ливенского района.

ИА «Орелград»