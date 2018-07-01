Под Орлом появилась особо охраняемая зона

1.7.2018 | 11:14 Новости, Общество

Утверждено положение о Нарышкинском природном парке.

Правительство Орловской области узаконило статус Нарышкинского природного парка Урицкого района (НПП), который является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Он включает в себя природные комплексы и объекты, «имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, предназначенные для использования в природоохранных, просветительских, культурных целях и для регулируемого туризма».

Новым документом на территории НПП запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира. Так, запрещена разведка и разработка полезных ископаемых, деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности, металлургии, ядерной энергетики, строительство магистральных дорог, трубопроводов и линий электропередач промышленная заготовка дикорастущих растений, охота, сплав леса и другое.

В НПП выделены функциональные зоны: природоохранная, рекреационная, агрохозяйственная и буферная.

ИА «Орелград»

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