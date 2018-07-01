Под Орлом пьяная женщина едва не зарезала приятеля

1.7.2018 | 15:20 Новости, Происшествия

В Нарышкино осудили женщину, напавшую с ножом на собутыльника.

Как сообщили в суде Урицкого района, обвинительный приговор вынесен в отношении жительницы поселка Нарышкино. Она признана виновной по ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Преступление было совершено в квартире. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. «На почве возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему» она взяла в кухне нож, прошла в коридор и ударила им приятеля в область левого подреберья.
Потерпевший выжил. Подсудимая вину признала. В качестве отягчающих обстоятельств суд признал рецидив и совершение преступления в состоянии опьянения, вызванным употреблением алкоголя.

Женщине назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы и ограничением свободы сроком 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима
Обвинительный приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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