Под Орлом пьяная женщина едва не зарезала приятеля

В Нарышкино осудили женщину, напавшую с ножом на собутыльника.

Как сообщили в суде Урицкого района, обвинительный приговор вынесен в отношении жительницы поселка Нарышкино. Она признана виновной по ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Преступление было совершено в квартире. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. «На почве возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему» она взяла в кухне нож, прошла в коридор и ударила им приятеля в область левого подреберья.

Потерпевший выжил. Подсудимая вину признала. В качестве отягчающих обстоятельств суд признал рецидив и совершение преступления в состоянии опьянения, вызванным употреблением алкоголя.

Женщине назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы и ограничением свободы сроком 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Обвинительный приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»