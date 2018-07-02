Грымов — о своей отставке: «Моя работа завершена»

Экс-советник доволен результатами своего труда на Орловщине.
Бывший советник врио губернатора Орловской области Юрий Грымов, который ушел в отставку 29 июня, в своем Instagram прокомментировал принятое решение. По его словам, он сделал на Орловщине все, что хотел, и доволен результатом.
— Были придуманы и разработаны десятки разных проектов. Набросал для себя своего рода отчет — вышло более 90 пунктов. Это фактически программа развития культурной сферы, на которую теперь могут опираться команда губернатора и правительство области. Главное — составлен бюджет развития культуры на следующий год, совершенно адекватный, без излишеств, и в финансовом смысле, и по содержанию, — написал Грымов.
Последние пять месяцев я совмещал две разные сферы деятельности: театр и государственную службу. В начале года меня пригласили на должность советника губернатора Орловской области по вопросам культуры и туризма, в первую очередь для того, чтобы наметить пути развития культурной деятельности в регионе. Теперь моя работа завершена, и я доволен тем, что получилось, даже очень. Были придуманы и разработаны десятки разных проектов. Набросал для себя своего рода отчет — вышло более 90 пунктов. Это фактически программа развития культурной сферы, на которую теперь могут опираться команда губернатора и правительство области. Главное — составлен бюджет развития культуры на следующий год, совершенно адекватный, без излишеств, и в финансовом смысле, и по содержанию. Когда я соглашался занять этот пост, я делал это потому, что мне было интересно попробовать что-то новое; потому, что я всегда любил и ценил российскую провинцию как источник, из которого черпали свое вдохновение выдающиеся писатели, ученые, художники прошлого, который питает жизненные силы нашего общества сегодня. Могу сказать, что мои ожидания полностью оправдались. Я буквально влюбился в людей, с которыми познакомился в Орле и области. Это прекрасные, открытые, искренние люди, которые хотят видеть свой город красивым, интересным, современным и в то же время хранящим богатые исторические традиции. Надеюсь, что те проекты, которые были запущены, продолжат свое существование, — например, чтобы дети-школьники из орловской глубинки могли приезжать в Орел и посещать областные театры и музеи; чтобы продолжились выездные постановки областных театров в малых городах области. Уверен, что возникнут и будут реализованы новые идеи. У региона есть огромный творческий потенциал, который обязательно принесет свои плоды. Сейчас я полностью погружаюсь в работу в театре, летом мы начинаем репетиции «Войны и мира». Всем моим новым знакомым, с кем довелось встретиться в Орле, я хочу сказать: я благодарен вам за совместную работу, за ваши идеи, за ваше неравнодушие. Я рядом и, если понадобится, всегда готов помочь. #орел
Режиссер также заявил, что «буквально влюбился» в жителей Орловской области, и поблагодарил всех за совместную работу и неравнодушие.
Юрий Грымов приехал на работу в Орловскую область в январе 2018 года. Изначально предполагалось, что он возглавит региональное управление культуры, однако позже он получил «техническую» должность советника.
Грымов запомнился серией неординарных предложений — например, ему в голову пришла идея построить в «Дворянском гнезде» дворец бракосочетаний. Он постоянно критиковал местных чиновников и сетовал на безденежье орловской культуры.
Презентация разработанного по его заказу «тургеневского стиля» — праздничного оформления 200-летия Ивана Тургенева — закончилась скандалом.
ИА «Орелград»