Грымов — о своей отставке: «Моя работа завершена»

Экс-советник доволен результатами своего труда на Орловщине.

Бывший советник врио губернатора Орловской области Юрий Грымов, который ушел в отставку 29 июня, в своем Instagram прокомментировал принятое решение. По его словам, он сделал на Орловщине все, что хотел, и доволен результатом.

— Были придуманы и разработаны десятки разных проектов. Набросал для себя своего рода отчет — вышло более 90 пунктов. Это фактически программа развития культурной сферы, на которую теперь могут опираться команда губернатора и правительство области. Главное — составлен бюджет развития культуры на следующий год, совершенно адекватный, без излишеств, и в финансовом смысле, и по содержанию, — написал Грымов.

Режиссер также заявил, что «буквально влюбился» в жителей Орловской области, и поблагодарил всех за совместную работу и неравнодушие.

Юрий Грымов приехал на работу в Орловскую область в январе 2018 года. Изначально предполагалось, что он возглавит региональное управление культуры, однако позже он получил «техническую» должность советника.

Грымов запомнился серией неординарных предложений — например, ему в голову пришла идея построить в «Дворянском гнезде» дворец бракосочетаний. Он постоянно критиковал местных чиновников и сетовал на безденежье орловской культуры.

Презентация разработанного по его заказу «тургеневского стиля» — праздничного оформления 200-летия Ивана Тургенева — закончилась скандалом.

ИА «Орелград»