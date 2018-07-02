КСП рассказала, как Орлу заработать миллионы рублей

Аудиторы представили анализ за 2017 год.

Напомним, что на прошлой неделе в орловском облсовете народных депутатов прошли публичные слушанию по отчету об исполнении бюджета региона за 2017 год. Свое заключение дала региональная Контрольно-счетная плата. В части собственных доходов аудиторы отметили положительную динамику практически по всем источникам. Относительно 2016 года рост собственных доходов составил 528,8 млн рублей, или 3 процента. Исключение составил налог на имущество юридических лиц. Исполнение плановых назначений сложилось на уровне 94 процента.

— Необходимо отметить рост задолженности по налоговым платежам, — сказал председатель КУСП Иван Левин. – Так, задолженность по итогам года превышает 1 млрд рублей. Это неиспользованный резерв пополнения доходной части бюджета.

По его мнению, внимания заслуживают неналоговые доходные поступления, по которым традиционно низко исполняются плановые показатели. Сумма полученных неналоговых доходов в отчетном году составила 436,8 млн рублей, или 59 процентов от плана. При этом 346 миллионов составили штрафные санкции.

— Одним из факторов низкого поступления неналоговых доходов обусловлено не выплатой дивидендов отдельными предприятиями по акциям, принадлежащим Орловской области, в результате чего областной бюджет недополучил значительные суммы, — сообщил Иван Левин. — Данным обстоятельствам также способствовала убыточная деятельность государственных унитарных предприятий Орловской области.

Проведенные контрольные мероприятия показали, что «неправомерные действия со стороны руководителей проверенных предприятий привели к отрицательным результатам их финансово-хозяйственной деятельности и соответственно не уплачивались отчисления от прибыли в бюджет». Повышения эффективности работы предприятий было названо одним из резервов пополнения доходной части областного бюджета.

ИА «Орелград»