«Ливенское мясо» закрыли из-за нарушений

Суд приостановил деятельность крупного свиноводческого предприятия.

Ливенский районный суд рассмотрел материалы об административном правонарушении и приостановил на 90 суток деятельность агрофирмы «Ливенское мясо». Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

— В мае 2018 года в ходе внеплановой выездной проверки были установлены грубые нарушения правил утилизации биологических отходов, — пояснили в ведомстве. – Они складируются не в емкости для сбора, установленные в тамбурах помещений для содержания животных, а в непосредственной близости на полу.

Для перевозки биоотходов используется прицеп, который находится в антисанитарном состоянии. Дезинфекции не проводится. Впрочем, состояние стен и полов не гарантирует проведения качественной дезинфекции. Кроме того, в помещении обнаружены трупы КРС с признаками разложения, ввезенные на территорию свиноводческого комплекса с других сельхозпредприятий.

— Трупы животных не вскрываются, — говорят в Россельхознадзоре. — Выявленные нарушения способствуют возникновению и распространению инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

За отведенные 90 суток предприятие обязано устранить факторы риска, которые могут способствовать ухудшению эпизоотической обстановки в регионе, а также привести свою деятельность в соответствие с требованиями ветеринарного законодательства.

ИА «Орелград»