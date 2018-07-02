Под Орлом нашли захламленное строителями поле

Необычную свалку обнаружили в Троснянском районе.

Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, свалка строительных отходов найдена в Троснянском районе на землях сельхозназначения. Факт зафиксировали специалисты отдела агроэкологических исследований.

Сообщается, что участок захламлен порубочными остатками и отходами строительных материалов. Плановый осмотр проводился в рамках административного расследования. С использованием современного спутникового геодезического оборудования удалось установить площадь и местоположение нарушенного участка, отметили в референтном центре.

ИА «Орелград»