Под Орлом нашли захламленное строителями поле

2.7.2018 | 15:22 Новости, Общество

Необычную свалку обнаружили в Троснянском районе.

Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, свалка строительных отходов найдена в Троснянском районе на землях сельхозназначения. Факт зафиксировали специалисты отдела агроэкологических исследований.

Сообщается, что участок захламлен порубочными остатками и отходами строительных материалов. Плановый осмотр проводился в рамках административного расследования. С использованием современного спутникового геодезического оборудования удалось установить площадь и местоположение нарушенного участка, отметили в референтном центре.

ИА «Орелград»

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