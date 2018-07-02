В Орле пьяные водители заплатили 9,3 млн рублей штрафа

Судебные приставы рассказали о работе с автовладельцами.

В Орловской области за пять месяцев 2018 года судебные приставы взыскали с правонарушителей более 20 млн рублей штрафов ГИБДД. В том числе взыскано 9,3 млн рублей административных штрафов, наложенных за управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Это на 653 тысячи больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Такие данные привела пресс-служба регионального управления ФССП. Кстати, в конце прошлой недели судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на оживленных магистралях Орла и Орловского района. Было проверено более 400 водителей, составлено пять актов ареста автомобилей.

— Использование РОS-терминалов обеспечило оплату задолженности по исполнительным производствам на общую сумму 42,3 тысячи рублей, — отметили в УФССП. — Кроме того, должникам вручены предупреждения о возможности ограничения специальных прав на управление транспортным средством.

ИА «Орелград»