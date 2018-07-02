В Орловской области скончалось 18 младенцев

2.7.2018 | 13:27 Новости, Общество

В регионе зафиксирован рост уровня младенческой смертности.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в январе-мае умерло 18 детей в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень младенческом смертности, в расчете на каждую тысячу родившихся, вырос на 27 процентов – с 4,8 до 6,1 случая смерти.

В целом в текущем году в регионе родилось 2794 ребенка, показатель прошлого года составлял 2813 человек. Умерло за пять месяцев 5158 человек, год назад – 5188. Кстати, на данный момент в Орловской области насчитывается 39851 ребенок в возрасте до четырех лет. В 2017 году таких детей насчитывалось 41546.

ИА «Орелград»

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