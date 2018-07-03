Дело Екатерины Стрелец направлено в суд

Прокурор утвердил обвинительное заключение.

Суд рассмотрит уголовное дело экс-начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством» и МУП «Ритуально-обрядовых услуг». Как сообщает «Вечерний Орел», прокурор утвердил обвинительное заключение.

Стрелец вменяется пять эпизодов коррупционной деятельности.

Екатерина Стрелец была задержана 6 апреля 2017 года. Согласно предъявленному обвинению, 15 апреля 2016 года Екатерина Стрелец получила от генерального директора одной из фирм 200 тысяч рублей. За эти деньги она должна была принять решение в пользу взяткодателя и отдать муниципальный контракт ему.

Позже на Стрелец были возбуждены еще два уголовных дела на общую сумму взяток в 77 тысяч рублей. К завершению расследования число эпизодов достигло пяти.

ИА «Орелград»