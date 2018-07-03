«Дорожная служба» заделает орловские ямы

Подрядчик приступит к работе 9 июля.

ГУП ОО «Дорожная служба» займется вторым этапом ямочного ремонта в Орле, сообщила начальник УКХ Светлана Климова сегодня на совещании в мэрии. К работам приступят 9 июля, сразу после подписания документов.

УКХ сформирует перечень объектов для первоочередного ямочного ремонта. Контрактом предусмотрен ремонт 10,85 тысяч квадратных метров.

Дорожные работы в Орле продолжаются. Пять объектов — улицы Героев Пожарных, Картукова, Скворцова, Октябрьская и переулок Южный — уже сданы, по ним подписаны акты приемки. На этой неделе закончат ремонт Наугорского шоссе и парковки возле нового корпуса НКМЦ им. З.И. Круглой.

ИА «Орелград»