«Дорожная служба» заделает орловские ямы

3.7.2018 | 17:11 Новости, Общество

Подрядчик приступит к работе 9 июля.

ГУП ОО «Дорожная служба» займется вторым этапом ямочного ремонта в Орле, сообщила начальник УКХ Светлана Климова сегодня на совещании в мэрии. К работам приступят 9 июля, сразу после подписания документов.

УКХ сформирует перечень объектов для первоочередного ямочного ремонта. Контрактом предусмотрен ремонт 10,85 тысяч квадратных метров.

Дорожные работы в Орле продолжаются. Пять объектов — улицы Героев Пожарных, Картукова, Скворцова, Октябрьская и переулок Южный — уже сданы, по ним подписаны акты приемки. На этой неделе закончат ремонт Наугорского шоссе и парковки возле нового корпуса НКМЦ им. З.И. Круглой.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо девятое. Приключение

Мой милый друг! Здравствуй! Я понес новую потерю. М. покинула наш город, уехала, по сути, не попрощавшись со мной, воспользовавшись …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования