Клычков рассказал новому полпреду о росте экономики Орловской области

3.7.2018 | 10:07 Новости, Политика

Игорь Щеголев знакомится с округом.

Накануне новый полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев встретился с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Клычков рассказал Щеголеву о росте экономики Орловской области, подъеме региона в рейтингах состояния инвестиционного климата и увеличении объемов инвестиций в основной капитал. Врио губернатора напомнил о своих программах и пригласил Щеголева посетить Орел.

Игорь Щеголев был назначен полпредом в ЦФО 26 июня. На этом посту он сменил Алексея Гордеева, который в новом составе правительства стал вице-премьером по АПК. Щеголев — бывший глава Минкомсвязи (2008-2012 гг.) и помощник президента (2012-2018 гг.).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Тишина

Мой милый друг! Здравствуй! Перемены лета не радуют меня. Листва стала гуще, дни стали жарче, ярче, но синоптики пугают грозами, …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования