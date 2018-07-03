Клычков рассказал новому полпреду о росте экономики Орловской области

Игорь Щеголев знакомится с округом.

Накануне новый полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев встретился с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Клычков рассказал Щеголеву о росте экономики Орловской области, подъеме региона в рейтингах состояния инвестиционного климата и увеличении объемов инвестиций в основной капитал. Врио губернатора напомнил о своих программах и пригласил Щеголева посетить Орел.

Игорь Щеголев был назначен полпредом в ЦФО 26 июня. На этом посту он сменил Алексея Гордеева, который в новом составе правительства стал вице-премьером по АПК. Щеголев — бывший глава Минкомсвязи (2008-2012 гг.) и помощник президента (2012-2018 гг.).

ИА «Орелград»