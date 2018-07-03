Под Орлом ввели карантин по АЧС

Под ограничения попали населенные пункты четырех районов.

Как уже рассказывал «Орелград», в конце июня в Орловской области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Заболевание выявили в патологическом материале от свиньи, павшей в Кромском районе. Произошло это на территории личного подсобного хозяйства, принадлежащего одному из местных фермеров. Согласно указу врио губернатора подворье признано эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней.

В первую угрожаемую зону, в которой будет произведено отчуждение свиней у населения, включены территории в пределах административных границ Короськовского сельского поселения Кромского района, а также село Вендерево, деревени Конотоп и Макеево, поселок Мирный и хутор Слободского Богородского сельского поселения Глазуновского района. Все они непосредственно прилегают к эпизоотическому очагу в радиусе 5 километров от его границ.

Во вторую угрожаемую зону включены территории в пределах административных границ Короськовского, Гуторовского и Ретяжского сельских поселений Кромского района, Богородского сельского поселения Глазуновского района, Воронецкого и Жерновецкого сельских поселений Троснянского района, а также Кошелевского и Никольского сельских поселений Свердловского района.

Главам указанных районов рекомендовано на период действия карантина ввести режим функционирования чрезвычайной ситуации.

ИА «Орелград»