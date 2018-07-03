В Орле детсады будут работать по новым правилам

Положение о работе детсадов утвердили городские власти.

Документ издан под названием «Положение о создании условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Орла». Его утвердила администрация областного центра. Положение устанавливает общие требования к работе детсадов и групп продленного дня в школах.

Согласно ему группы могут быть сформированы как из детей одного возраста, так и разных возрастов (разновозрастные группы). Организация должна быть оснащена необходимым оборудованием, отвечающим требованиям стандартов и технических условий и обеспечивающим надлежащее качество создаваемых условий.

За присмотр и уход за детьми устанавливается родительская плата, в размер которой включаются расходы на организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня.

В размер платы не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательных организаций. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией плата не взимается. Работники обязаны проходить медицинские обследования и гигиеническую подготовку, а также аттестацию на знание санитарных норм и правил.

Что касается групп продленного дня (ГПД), то они создаются на основании приказа директора школы. Комплектование производится не позднее 5 сентября календарного года. Зачисление в течение учебного года производится только при наличии свободных мест. Организация питания в ГПД будет такой: завтрак и обед бесплатно в соответствии с решениями Орловского горсовета народных депутатов, а полдник — за родительскую плату.

ИА «Орелград»