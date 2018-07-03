В Орле криминальный дуэт получил 16 лет колонии

Облсуд рассмотрел дело в отношении закладчиков героина.

Областная судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменения обвинительный приговор, вынесенный в марте этого года судом Советского района. На скамье подсудимых оказался криминальный дуэт – мужчина и женщина. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотического средства по сговору в крупном размере.

Установлено, что они трудились так называемыми закладчиками в преступной группе. Подельники снабжали их героином, который подсудимые прятали в тайниках. Уголовные дела в отношении поставщиков выделены в отдельные производства.

Преступники соблюдали меры конспирации. Сделки оформлялись через интернет, оплата шла безналичным расчетом при помощи платежных терминалов. Подсудимые признали вину и просили о снисхождении. Женщину приговорили к 7 годам колонии общего режима, мужчину – к 9 годам колонии строгого режима.

ИА «Орелград»