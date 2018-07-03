В орловской колонии прошел выпускной бал

3.7.2018 | 12:03 Новости, Общество

Осужденные женской колонии получили аттестаты о среднем образовании.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН, в исправительных учреждениях организуется обязательное получение основного общего образования осужденными, не достигшими возраста 30 лет. Уже 20 лет в женской колонии № 6 поселка Шахово действует общеобразовательная школа.

— Обучение ведется по программе вечерней общеобразовательной школы, предусматривающей 12 классов, — рассказали в УФСИН. — По окончании школы осужденные получают аттестат государственного образца.

На момент окончания 2017-2018 учебного года в школе обучалось 70 осужденных. Недавно они сдали ЕГЭ. В минувшие выходные в учреждении прошел выпускной бал, на котором осужденные получили аттестаты о среднем общем и об основном общем образовании.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Тишина

Мой милый друг! Здравствуй! Перемены лета не радуют меня. Листва стала гуще, дни стали жарче, ярче, но синоптики пугают грозами, …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования