В орловской колонии прошел выпускной бал

Осужденные женской колонии получили аттестаты о среднем образовании.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН, в исправительных учреждениях организуется обязательное получение основного общего образования осужденными, не достигшими возраста 30 лет. Уже 20 лет в женской колонии № 6 поселка Шахово действует общеобразовательная школа.

— Обучение ведется по программе вечерней общеобразовательной школы, предусматривающей 12 классов, — рассказали в УФСИН. — По окончании школы осужденные получают аттестат государственного образца.

На момент окончания 2017-2018 учебного года в школе обучалось 70 осужденных. Недавно они сдали ЕГЭ. В минувшие выходные в учреждении прошел выпускной бал, на котором осужденные получили аттестаты о среднем общем и об основном общем образовании.

ИА «Орелград»