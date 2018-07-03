В Орловской области не сумели освоить 315 миллионов «дорожных» рублей

Региону пришлось вернуть в федеральный бюджет кругленькую и сумму.

Такие данные приведены в заключении областной Контрольно-счетной палаты на проект исполнения бюджета региона за 2017 год. Аудиторы отмечают, что расходная часть областного бюджета составила 30,4 млрд рублей, или 95,9 процента к уточненным бюджетным ассигнованиям.

Низкое исполнение расходов — на уровне 76,2 процента — сложилось за счет неиспользования средств Дорожного фонда. Сумма неосвоенных средств составила 314,9 млн рублей. Из них 218,8 миллиона поступили из федерального бюджета и потому были возвращены туда же.

«Низкое исполнение по расходам Дорожного фонда Орловской области сложилось и по субсидиям на поддержку дорожной деятельности муниципальных образований, — говорится в заключении КСП. – Не достижение целевых показателей по дорожной деятельности привело к уплате штрафных санкций, что создало дополнительную нагрузку на бюджет. По данному направлению проводится соответствующее мероприятие, в рамках которого будет дана оценка эффективности этой меры поддержки».

Проверки показали, что чиновники на местах «используют не все возможные ресурсы по повышению эффективности расходования бюджетных средств, в том числе в сфере государственных и муниципальных закупок по дорожному строительству».

ИА «Орелград»