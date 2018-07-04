Асфальт на Герценском мосту начал разрушаться

Возле деформационных швов заметны провалы.

В Орле на Октябрьском (Герценском) мосту появились глубокие дыры в асфальте. Пользователи соцсетей опубликовали фотодоказательства.

На них видно, что возле деформационного шва обрушился асфальт и виднеется арматура. Есть как минимум одна глубокая дыра, рискующая стать сквозной.

Асфальтовое покрытие на Герценском мосту укладывали в 2016 году накануне 450-летнего юбилея Орла. Уже тогда жители указывали на некачественный ремонт деформационных швов, которые гремели при проезде по ним машин. В этом году проблема вскрылась вновь, а сам мост снова усеян ямами.

ИА «Орелград»