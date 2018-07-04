Орловец «проучил» знакомого при помощи ножа

Житель областного центра получил 4 года колонии за разбой.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила без изменения обвинительный приговор Железнодорожного районного суда, вынесенный в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в вооруженном разбойном нападении и осужден к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Нападение произошло на улице. Примечательно, что преступник и его жертва приехали вместе на такси. Суд установил, что злоумышленник предварительно позвонил своему приятелю и попросил его о помощи. Кстати, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Преступник позвонил и сказал, что скоро приедет на такси со своим знакомым, которого нужно будет проучить. Подельник взял из дома кухонный нож и вышел на улицу. Вдвоем они избили жертву, угрожали ножом, отняли мобильный телефон и сумку. Потерпевшему удалось сбежать от них. Он сел в ожидавшее такси и скрылся. Преступники сожгли отобранную у жертвы сумку в лесу.

В облсуде осужденный просил смягчить приговор и квалифицировать его действия по более мягкой статье УК. Однако судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

ИА «Орелград»