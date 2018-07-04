Орловских студентов научат голосовать на выборах губернатора

С молодыми людьми проведут «системную работу».

Как сообщили в облизбиркоме, накануне было проведено совещание с представителями образовательных учреждений высшего и специального образования. Оно было посвящено «вопросам реализации порядка подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на досрочных выборах губернатора Орловской области».

— Были обозначены основные задачи по информированию различных категорий избирателей, на которые стоит обратить внимание в период проведения избирательной кампании, — пояснили в облизбиркоме. — Также обращено внимание на необходимость организации системной работы со студентами.

В ведомстве заверили, что эта работа «будет направлена на информирование молодых людей, повышение их правовой культуры, формирование у них понимания важности реализации активного избирательного права».

— Подробно была разобрана процедура голосования студентов на выборах, — добавили в облизбиркоме. — Так, избиратели данной категории могут проголосовать либо по месту жительства, либо на удобном им избирательном участке, предварительно написав заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Кроме того, активным избирательным правом обладают студенты, не имеющие регистрации по месту жительства в Орловской области, но обучающиеся по очной форме и зарегистрированные по месту пребывания в общежитиях нашего региона.

ИА «Орелград»