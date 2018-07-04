Под Орлом нашли опасную дорогу

Суд обязал чиновников отремонтировать проезжую часть.

Колпнянский районный суд удовлетворил иск прокурора, поданный в защиту интересов неопределенного круга лиц об обязании привести автомобильную дорогу в соответствие с требованиями действующего законодательства. Ранее проверку провели сотрудники ГИБДД. Они установили, что на дороге по улице 13-й Армии в поселке Колпна имеются просадки и выбоины, затрудняющие движение транспорта.

Замеры показали, что размеры выбоин и просадок превышают предельно допустимые. Это создает «предпосылки к возникновению дорожно-транспортных происшествий, которые могут привести к причинению как имущественного вреда, так и вреда здоровью участников дорожного движения».

Суд пришел к выводу, что администрацией Колпнянского района ненадлежаще исполняется возложенная обязанность по содержанию дорог в соответствующем законодательству состоянии и установленным стандартам, что в свою очередь ставит под угрозу безопасность дорожного движения и создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Иск был удовлетворен. Районную администрацию обязали в течение 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТ.

ИА «Орелград»