УКХ пообещало отремонтировать Герценский мост

Уже проведено обследование.

Управление коммунальным хозяйством в течение следующей недели отремонтирует провал дороги на Герценском мосту в Орле, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты УКХ провели выездное обследование.

— Разрушения асфальтового покрытия в местах деформационных швов устранят в течение недели. Работы будут начаты и завершены на следующей неделе, — сообщила начальник управления Светлана Климова.

Накануне в сети появились фото Герценского моста, на которых видно, что возле деформационного шва обрушился асфальт и виднеется арматура. Есть как минимум одна глубокая дыра, рискующая стать сквозной.

Асфальтовое покрытие на Герценском мосту укладывали в 2016 году накануне 450-летнего юбилея Орла. Уже тогда жители указывали на некачественный ремонт деформационных швов, которые гремели при проезде по ним машин. В этом году проблема вскрылась вновь, а сам мост снова усеян ямами.

ИА «Орелград»