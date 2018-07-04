В Орле оценили масштаб проблемы обманутых дольщиков

4.7.2018 | 9:23 Новости, Общество

Всего 13 человек обратились за помощью к специалистам.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, с начала 2017 года в это ведомство поступило 13 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере участия в долевом строительстве жилья. В основном жаловались на низкое качество построенного жилья и нарушение сроков его передачи.

Обратившимся орловцам помогли составить претензии к застройщикам. Кроме того, в суд было подано исковое заявление в интересах одного из дольщиков. В результате удалось добиться расторжения договора участия в долевом строительстве и взыскать с застройщика 2,55 миллиона рублей.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в Орле работает общественная приемная для потребителей (Наугорское шоссе, 2а), а также телефонная «горячая линия» (4862) 41-52-52.

ИА «Орелград»

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