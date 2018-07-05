Дорожники ввели спецрежим на трассе «Орел-Брянск»

Это связано со строительством объездной вокруг Нарышкино.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орловской области, до 1 октября введены ограничения движения автомобиле по трассе «Орел-Брянск». Это связано со строительством объездной дороги вокруг пгт. Нарышкино.

На участках 17-18 км и 26-27 км трассы установлены временные ограничения скорости и габаритов транспортных средств (3,5 метра). Ограничения по массе не вводятся. На указанных участках объездная будет примыкать к дороге «Орел-Брянск».

ИА «Орелград»