Единороссы определились с кандидатами на осенние выборы

Кандидатуры были согласованы на заседании политсовета партии.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», на заседании политического совета были согласованы кандидатуры для выдвижения на дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Напомним, что муниципальные выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября одновременно с выборами губернатора.

Поскольку единороссы отказались от борьбы за главный пост в регионе, они сосредоточатся на выборах депутатов. Так, в сентябре будет разыгран вакантный мандат в Ливенский горсовет, по одному мандату в советы поселков Верховье, Долгое и Нарышкино. Также предстоит избрать 21 депутата сельсоветов.

Однако основной станет кампания по выборам депутата Орловского облсовета по избирательному округу №20. Как сообщили в «Единой России», политсовет выдвинул кандидатуру Владимира Масалова — доктора биологических наук, директора института естественных наук и биотехнологии Орловского государственного университета имени Тургенева.

ИА «Орелград»