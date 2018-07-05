Единороссы определились с кандидатами на осенние выборы

5.7.2018 | 13:24 Новости, Политика

Кандидатуры были согласованы на заседании политсовета партии.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», на заседании политического совета были согласованы кандидатуры для выдвижения на дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Напомним, что муниципальные выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября одновременно с выборами губернатора.

Поскольку единороссы отказались от борьбы за главный пост в регионе, они сосредоточатся на выборах депутатов. Так, в сентябре будет разыгран вакантный мандат в Ливенский горсовет, по одному мандату в советы поселков Верховье, Долгое и Нарышкино. Также предстоит избрать 21 депутата сельсоветов.

Однако основной станет кампания по выборам депутата Орловского облсовета по избирательному округу №20. Как сообщили в «Единой России», политсовет выдвинул кандидатуру Владимира Масалова — доктора биологических наук, директора института естественных наук и биотехнологии Орловского государственного университета имени Тургенева.

ИА «Орелград»

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