Орловца отправили в колонию за попытку подкупить гаишника

Житель Орловского района осужден за покушение на дачу взятки.

Осужденный должен провести в исправительной колонии общего режима 2 года и 1 месяц. Такой приговор в отношении него вынес суд Урицкого района, на территории которого житель пригорода Орла совершил преступление.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Он попался на управлении автомобилем без водительского удостоверения.

— Рассчитывая на незаконное бездействие сотрудника ГИБДД в виде непринятия по задержанию транспортного средства, он передал взятку в размере 5000 рублей, — пояснили в прокуратуре.

Деньги мужчина положил на стол сотрудника ГИБДД под папку со служебными документами. Однако полицейский от взятки отказался. При вынесении приговора был учтен рецидив преступлений. Вердикт еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»