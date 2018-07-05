Орловцев наказали за кражу нефти на 5 млн

5.7.2018 | 9:23 Новости, Общество

Троица незаконно врезалась в нефтепровод.

Орловский областной суд подтвердил приговор Орловского райсуда в отношении трех местных жителей, которые незаконно врезались в нефтепродуктопровод «Рязань-Тула-Орёл» и украли топливо. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

С апреля по июль 2016 года мужчины подключились к системе и откачали нефтепродукты на общую сумму более 5 млн рублей. Позже их задержали.

Похитителям дали сроки в 6 лет, 5 лет 6 месяцев и 6 лет 4 месяца. Также на троих они заплатят 950 тысяч рублей штрафа.

ИА «Орелград»

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