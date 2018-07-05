Орловская школьница получила 300 баллов за три ЕГЭ

Александра Комарова набрала максимум по математике, химии и биологии.

Выпускница лицея №40 Орла Александра Комарова набрала 300 баллов за три госэкзамена, сообщили в орловском центре оценки качества образования. Девушке покорились профильная математика, биология и химия.

Директор школы Евгений Шатохин рассказал, что Александра неоднократно выигрывала областные олимпиады по биологии, математике, химии, обществознанию. В 2016 году она получала премию президента. В этом году выпускница получила диплом II степени Всероссийской Сеченовской олимпиады по биологии.

Еще одна мультистобалльница есть в школе №17 — Татьяна Трутнева набрала максимум на экзаменах по русскому языку и химии, которую называет «одним из самых интересных предметов в школьном курсе».

ИА «Орелград»