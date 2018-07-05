Перелыгин рассказал, почему хочет стать губернатором

Депутат переполнен энергией и желает изменить область.

Депутат облсовета, руководитель реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» рассказал, почему идет на выборы губернатора. Политик заявил, что хочет изменить Орел и область. В качестве примера он привел улицу Ленина.

— Посмотрите — между крышами поперек улицы висят эти ужасные провода, сама улица тоже выглядит не сильно презентабельно, — сказал Перелыгин и обратил внимание на большие клумбы: — Они ведь правда похожи на могильные плиты, под ними можно вождей хоронить.

Руслан Перелыгин поделился, что переполнен энергией и хочет направить ее на благо Орловской области.

— Утром я еду на работу, в обед на тренировку, оттуда снова на работу, вечером играю с сыном в футбол. У меня остается много энергии. Куда ее девать? Да и надоело смотреть на состояние города и области, хочется его менять, — сказал справоросс.

Напомним, 3 июля Перелыгин сдал документы в облизбирком.