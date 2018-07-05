СК оценит дыры на Герценском мосту

Организована доследственная проверка.

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку состояния Октябрьского (Герценского) моста в Орле, сообщили в ведомстве.

— В ходе проверки будет проверено качество выполненных ремонтных работ, дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществляющих функции контроля за исполнением государственных (муниципальных) контрактов, — пояснили в СК.

Напомним, накануне в сети появились фото Герценского моста, на которых видно, что возле деформационного шва обрушился асфальт и виднеется арматура. Есть как минимум одна глубокая дыра, рискующая стать сквозной.

Асфальтовое покрытие на Герценском мосту укладывали в 2016 году накануне 450-летнего юбилея Орла. Уже тогда жители указывали на некачественный ремонт деформационных швов, которые гремели при проезде по ним машин. В этом году проблема вскрылась вновь, а сам мост снова усеян ямами.

УКХ обещало отремонтировать мост на следующей неделе.

ИА «Орелград»