В Ливнах отменили режим ЧС

В городе установлен местный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, что режим ЧС был введен в райцентре в связи с выявлением вируса гриппа птиц. Он действовал с 23 июня согласно постановлению администрации города Ливны и был введен для органов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в администрации города, режим чрезвычайной ситуации отменен и установлен местный уровень реагирования. Однако карантин не снят. Ограничения будут действовать минимум до 21 июля 2018 года.

— Кроме того, по-прежнему действует запрет на ввоз, вывоз и продажу живой птицы, — пояснили в мэрии райцентра. — Нельзя допускать свободный выгул птицы за пределами дворов домовладений, расположенных в непосредственной близости от выявленного очага вируса.

Очагом было признано частное подворье по переулку Парковому. Добавим, что ливенцев призвали сообщать о нарушениях в Россельхознадзор.

ИА «Орелград»