В Мценске директорам МУПов премии придется зарабатывать

5.7.2018 | 14:33 Новости, Общество

В райцентре переписали положение об оплате труда.

Мценский горсовет народных депутатов утвердил положение «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий». Документ предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего и социального характера.

Согласно ему руководителям предприятий выплачивается должностной оклад, квартальная премия по итогам работы за отчетный период, вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за год, разовые премии к праздничным дням и профессиональным праздникам, а также единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска. Кроме того, им положены премии к юбилейным датам со дня рождения и материальная помощь.

В документе отмечено, что вознаграждение выплачивается только за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия за вычетом налогов и других обязательных платежей. Оно не положено при отсутствии прибыли и наличии долгов, в том числе перед работниками по заработной плате, а также в случае применения к руководителю МУПа дисциплинарного взыскания.

Размер вознаграждения директора не может превышать четырех его должностных окладов. Основанием для выплаты является распоряжение администрации города Мценска. Что касается юбилейных премий, то они выплачиваются в размере одного должностного оклада, начиная с 50-ти лет и каждые последующие десять лет.Материальная помощь в размере 5000 рублей директору МУПа положена в случае его брака, рождения у него ребенка, длительного лечения и другое.

ИА «Орелград»

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