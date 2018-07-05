В Орле до сих пор не доделали улицу Ленина после зимы

5.7.2018 | 13:31 Новости, Общество

Александр Муромский поручил привести все в порядок к 5 августа.

Рабочие сделали 80% гарантийного ремонта улицы Ленина в Орле, сообщила начальник УКХ Светлана Климова.

Оперативно не удалось устранить провалы плитки — поставщики задержали материалы. Ремонт будет продолжен после их получения в конце недели.

— В преддверии 5 августа ул. Ленина должна быть отремонтирована и приведена в надлежащее состояние. Особое внимание я прошу обратить на озеленение клумб, — отметил Александр Муромский.

По данным «Зеленстроя», на улице Ленина высажено 8244 цветов, специалисты поливают и ухаживают за растениями.

ИА «Орелград»

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